Per Inter-Genoa ottimismo su Borja Valero, in due ancora a parte – CdS

Il “Corriere dello Sport” riporta che per sabato Borja Valero potrebbe esserci. Sensi e Gagliardini invece lavorano a parte.

RECUPERATI – Le buone notizie in casa Inter dall’infermeria arrivano da Bastoni, che, come Candreva, si è allenato in gruppo e, quindi, sarà a disposizione con il Genoa. Filtra ottimismo anche per Borja Valero: ha svolto un lavoro personalizzato, ma l’affaticamento al polpaccio non ha richiesto esami.

ANCORA A PARTE – Sensi e Gagliardini, invece, hanno cominciato la seduta con i compagni. Poi hanno proseguito con il loro programma differenziato. A due allenamenti dal match, è difficile immaginare un’accelerazione.