Per Inter-Genoa formazione da definire, Conte valuta il tridente – CdS

Il “Corriere dello Sport” scrive che per Inter-Genoa Conte sta pensando al tridente in attacco, con Politano ed Esposito.

OPZIONI IN ATTACCO – Mancano ancora alcuni giorni a Inter-Genoa, quindi non è il caso di dare già tutto per deciso o scontato. In alternativa alla scelta di lanciare come titolare Esposito, infatti, c’è sempre Politano, finito in fondo alle gerarchie di Conte, ma comunque in grado di dare garanzie.

TRIDENTE – Soprattutto se, per compensare la penuria di centrocampisti, il tecnico leccese dovesse puntare su una sorta di tridente, vale a dire l’ex Sassuolo ed Esposito alle spalle di Lukaku. Il precedente, dall’inizio, è il match con l’Udinese, quando fu Sensi ad avanzare al fianco del solito Politano, per agire dietro al centravanti belga. A gara in corso, invece, le 3 punte si sono viste in casa dello Slavia Praga, e la scelta ha pagato, visto che l’Inter è andata a prendersi la vittoria, e giusto la scorsa settimana contro il Barcellona, quando nel finale erano in campo addirittura tutti e 4 gli attaccanti a disposizione, ma l’esito è stato negativo…