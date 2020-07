Per Inter-Brescia Lopez cambia solo un uomo rispetto all’ultima – TS

“Tuttosport” riporta che per la sfida con l’Inter Lopez ha intenzione di cambiare un solo giocatore rispetto alla sfida di sabato.

UN SOLO CAMBIO – Il Brescia è in difficoltà e cerca punti salvezza a San Siro. La sfida sembra proibitiva, ma i ragazzi di Lopez vogliono lottare. La formazione dovrebbe ricalcare quasi in toto quella vista sabato col Genoa. Modulo 4-3-1-2. Joronen in porta, Sabelli, Papetti, Mateju e Semprini in difesa, Bjarnason, Tonali e Dessena a centrocampo, Donnarumma e Torregrossa in attacco. La variazione potrebbe essere sul trequartista. Al posto di Zmrhal in campo Spalek, vista anche l’assenza di Romulo, più fresco e pronto a portare grande pressione alla prima costruzione dell’Inter.