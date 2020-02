Per Handanovic nessun rischio, contro il Milan confermato Padelli – CdS

Il “Corriere dello Sport” scrive che con Handanovic non sarà corso nessun rischio. In Inter-Milan il portiere titolare sarà Padelli.

NESSUN RISCHIO – Handanovic giocherà Inter-Milan? Alla vigilia del derby tutto porta a credere che tra i pali sarà confermato Padelli perché mandare in campo Samir lo esporrebbe, in caso di infortunio al mignolo sinistro, a un lungo stop. E un portiere con un dito infortunato mentalmente rischia di giocare col freno a mano tirato. Handanovic lo ha capito. Ieri ha partecipato anche alla partitella, con un tutore in carbonio per proteggere il dito.