Per Handanovic decisione last minute, lui col Milan vuole esserci – TS

“Tuttosport” fa il punto della situazione su Handanovic. Il portiere vuole giocare col Milan e una decisione sarà presa solo all’ultimo.

VOGLIA DI DERBY – Rimane ferma la situazione sul fronte Handanovic. Il capitano nerazzurro anche ieri ha svolto del lavoro personalizzato per evitare di correre rischi al mignolo della mano sinistra. Nella testa del capitano, saltare il derby non è un’opzione e vorrebbe far di tutto per esserci, magari indossando il tutore in carbonio che comunque non lo proteggerebbe del tutto dall’eventualità di prendere colpi che potrebbero addirittura peggiorare la frattura (per ora composta).

DECISIONE LAST MINUTE – Fatto sta che per prendere una decisione sul suo utilizzo in campo, Conte e lo staff medico parrebbero intenzionati a prendersi tutto il tempo possibile. La decisione finale potrebbe essere presa addirittura domani prima del match, con il portiere che verosimilmente sarà comunque convocato. Se non ce la farà a giocare, toccherà a Padelli come a Udine e Handanovic sarà in panchina a sostenere i compagni per la sfida.