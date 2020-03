Per Chiellini si decide oggi, Sarri deve valutare le sue condizioni – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” riporta che la presenza di Chiellini in Juventus-Inter è ancora da valutare. Sarri deciderà solo all’ultimo minuto.

DECISIONE ALL’ULTIMO – La decisione definitiva Maurizio Sarri la prenderà questa mattina. La necessità di prenderla è già una buona notizia, visto che riguarda Giorgio Chiellini, che sarebbe in grado di giocare questa sera contro l’Inter. La sua capacità di mantenere altissime concentrazione e determinzione proprie e dei compagni potrebbe essere più preziosa che mai nella surreale atmosfera dello Stadium vuoto, la sua aggressività aiuterebbe a mantenere il baricentro alto come vuole Sarri. Le due settimane trascorse da Spal-Juventus, la sua unica partita da titolare dopo cinque mesi e mezzo di inattività, e l’affaticamento all’adduttore accusato lunedì rappresentano però incognite su condizione e tenuta. Sarri controllerà oggi i due piatti della bilancia con l’assoluta serenità che gli danno Bonucci e de Ligt. Se giocasse il capitano, in virtù dell’importanza dell’intesa tra i due centrali probabilmente gli farebbe posto l’olandese, col quale non ha mai giocato.