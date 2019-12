Per Borja Valero si decide oggi, Conte ne recupera uno per il Genoa – TS

“Tuttosport” riporta che Borja Valero è ancora in dubbio per la sfida col Genoa. Oggi test decisivo, mentre Conte recupera un suo fedelissimo.

ANCORA DUBBI – Per quanto concerne la partita di domani col Genoa (ore 18 San Siro), Conte è ancora alle prese col dubbio Borja Valero. Lo spagnolo, affaticato, ieri ha svolto solo una parte dell’allenamento in gruppo. Oggi si capirà se ci sarà. Con lui in campo, centrocampo con Vecino e uno fra Skriniar (dietro Bastoni), il giovane Agoume o Candreva. L’esterno romano è recuperato. In attacco Esposito leggermente favorito su Politano per affiancare Lukaku.