Pellegrini torna per Inter-Roma? L’anticipazione sui convocati – Sky

Pellegrini non gioca dallo scorso 9 gennaio per un problema fisico. In vista di Inter-Roma il centrocampista punta al ritorno in campo: da Sky Sport 24 Mangiante segnala come sarà almeno fra i convocati, assieme a due novità (vedi articolo).



DI NUOVO PRESENTE – Per Inter-Roma di domani in Coppa Italia (ore 21 al Meazza per i quarti di finale) c’è un recupero per José Mourinho, come annuncia Angelo Mangiante: «Spazzato via il dubbio legato alla presenza di Lorenzo Pellegrini. La lista dei convocati uscirà domani, ma ci sarà al 100%. È un ritorno ricco di significati: è il capitano, il giocatore che aveva espresso il rendimento più alto prima dell’infortunio. Torna Pellegrini fra i convocati, rientreranno titolari Matias Vina e Jordan Veretout. Possono dare più soluzioni a una squadra che ha avuto pochi spunti nel match contro il Genoa».