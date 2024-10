Pellegrini squalificato, torna subito a Roma. Spalletti chiama un ex Inter

Pellegrini, capitano della Roma, è già rientrato a Trigoria dopo aver lasciato il ritiro dell’Italia dopo l’espulsione insensata rimediata nel 2-2 dell’Olimpico contro il Belgio. Luciano Spalletti lo sostituisce chiamando un ex Inter.

RITORNO A TRIGORIA – Lorenzo Pellegrini è stato espulso nella partita tra Italia e Belgio e dunque non sarà a disposizione degli azzurri per il prossimo impegno in Nations League. Il capitano della Roma ha potuto dunque anticipare il rientro nella capitale per prepararsi al meglio in vista dei prossimi impegni della squadra allenata da Ivan Juric. Alla ripresa del campionato, infatti, la Roma dovrà vedersela nella sfida dell’Olimpico contro l’Inter. Questo anticipo nel rientro potrebbe rivelarsi un vantaggio per la Roma, che punta a recuperare forma e condizione ottimali per affrontare una delle partite chiave della stagione.

Spalletti sostituisce Pellegrini con un ex Inter

RICHIAMATO – Al posto di Pellegrini, il CT Luciano Spalletti ha convocato Nicolò Zaniolo, ora in forza all’Atalanta, per completare la rosa azzurra. La Roma, intanto, sfrutterà il tempo extra con il suo capitano per preparare una partita che potrebbe essere decisiva nella lotta in campionato. Per l’ex Inter, Zaniolo, si tratta di un ritorno in Nazionale.