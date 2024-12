Pedro guarda all’Inter: «Lazio, prossime avversarie forti ma è un bene!»

Come Marco Baroni, anche Pedro interviene nel pre partita di Ajax-Lazio. Oltre alla gara di Europa League i biancocelesti pensano alle prossime avversarie in campionato, fra cui l’Inter di Simone Inzaghi.

GRANDI AVVERSARIE – Pedro viene intercettato dai giornalisti di Sky Sport 24 prima di scendere in campo per la sfida di Europa League Ajax-Lazio. In vista delle prossime gare, fra cui quella contro l’Inter di lunedì sera, il calciatore biancoceleste dichiara: «È molto importante per noi procedere gara dopo gara. È vero che adesso abbiamo tre, quattro partite contro avversarie molto forti ma penso che questo sia molto buono per la mentalità e la crescita della squadra. L’altro giorno abbiamo fatto una bella prestazione contro il Napoli e oggi sicuramente ne dovremo fare un’altra di livello molto alto se vogliamo vincere qua. Quella contro l’Ajax sarà sicuramente una partita molto aperta e bella da vedere per gli spettatori. Sarà una squadra difficile da battere, dobbiamo restare concentrati e fare una bella prestazione se vogliamo vincere qua».