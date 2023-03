Pazzini: «Inzaghi ha bisogno di Lukaku! Settimana cruciale per l’Inter»

Giampaolo Pazzini ha parlato negli studi di DAZN della partita dell’Inter contro la Spezia. Tanti i temi toccati dall’ex attaccante, che ha definito “cruciale” la settimana che attende l’Inter

SETTIMANA CRUCIALE – Ecco le parole di Gianpaolo Pazzini prima della partita dell’Inter contro lo Spezia: «L’Inter non può tralasciare nessuna partita. La partita di stasera serve per arrivare al meglio alla sfida di martedì. Inzaghi ha bisogno di Lukaku, deve recuperare questo giocatore per questo sprint e per la Champions. Vuole dargli fiducia e minutaggio perché è un giocatore importante per l’Inter. I dati in trasferta mostrano una grande difficoltà si nota soprattutto nei gol subiti: 22 gol subiti su 28 solo in trasferta. Penso molto sia dovuto a un fattore mentale ed emotivo. I nerazzurri non sono riusciti a dare continuità dopo le grandi partite: è successo con Napoli, dopo la Supercoppa e dopo il Porto. Mkhitaryan è troppo importante per Inzaghi, è alla diciassettesima partita da titolare su ventidue giocate: lui non rientra nel turnover. Handanovic ha fatto una carriera su professionalità e atteggiamento. Per coinvolgere tutto il gruppo lo mette stasera, ma lui rimane, in ogni caso, un grande portiere. Agli attaccanti servono i rifornimenti dei centrocampisti e degli esterni, soprattutto per come gioca l’Inter. Questa settimana è fondamentale per l’Inter, sia per il campionato che per la Champions. Se martedì va bene, come tutti ci auguriamo, anche il match con la Juventus avrebbe un altro sapore. Si tratta di 3 partite cruciali per il futuro dell’Inter. Lautaro Martinez ha avuto un cambiamento molto importante dopo il mondiale. è il calciatore argentino che ha fatto più gol dopo il Mondiale. La fascia di capitano gli ha dato più forza e più potere con i compagni. Nelle parole post-Bologna c’era tanto del leader».