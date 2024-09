Payero spaventa l’Udinese: infortunio sul campo a -3 dall’Inter! Le condizioni

Tegola per l’Udinese nel corso del match di Coppa Italia contro la Salernitana. Martin Payero, infortunato, è costretto ad uscire, portando una cattiva notizia prima della sfida di Serie A contro l’Inter.

CATTIVE NOTIZIE – Sabato pomeriggio l’Udinese attende in casa l’Inter, per la sesta giornata di Serie A. Intanto, però, i bianconeri sono impegnati nella sfida dei sedicesimi di finale di Coppa Italia, contro la Salernitana. Nel corso del match arriva una spiacevole notizia per la squadra di Kosta Runjai, costretto a un cambio forzato sul finire del primo tempo. A preoccupare più di tutto, però, è il motivo che ha portato alla sostituzione, ovvero l’infortunio di Martin Payero. Al 43′, infatti, il centrocampista dell’Udinese ha subito un brutto colpo alla caviglia destra in uno scontro di gioco con Tijs Velthuis.

Le condizioni di Payero dopo l’infortunio

TEGOLA! – Il fallo ha permesso ai padroni di casa di ottenere un rigore, poi trasformato da Lorenzo Lucca, e di passare così in vantaggio, ma ho tolto a Runjai un giocatore importante anche per il match di Serie A contro l’Inter. Payero, infatti, dopo l’intervento dello staff tecnico ha dovuto abbandonare il terreno di gioco in barella, lasciando spazio all’entrata di Jurgen Ekkelenkamp allo scadere del primo tempo. Nei prossimi giorni arriveranno certamente maggiori informazioni sulle condizioni di Payero, che difficilmente però riuscirà ad essere a disposizione per Udinese-Inter.