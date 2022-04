Paventi: «Verso conferma della coppia argentina. Dzeko out, ecco perché»

Andrea Paventi, inviato di Sky Sport a San Siro, ha dato le ultime sulle possibili formazioni in vista di Inter-Milan di questa sera, in attesa dell’ufficialità. Spiegando la scelta di lasciare Edin Dzeko in panchina dal primo minuto.

SCELTA IN ATTACCO – In attesa dell’ufficialità delle formazioni di Inter-Milan, la probabile scelta di Simone Inzaghi sarà quella di partire senza Edin Dzeko in attacco. Una scelta che l’inviato Andrea Paventi spiega in questo modo: «Secondo me in questo momento sta cercando di trovare delle soluzioni alternative. La rifinitura del mattino è importante, non si può sbagliare nessuna partita e quindi si valutano i valori giorno per giorno. Lautaro Martinez e Correa stanno giocando bene, specialmente il secondo che è nuovamente confermato dopo un periodo in cui ha giocato poco».