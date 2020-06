Paventi (Sky): “Sanchez oggi non dovrebbe giocare dal...

Paventi (Sky): “Sanchez oggi non dovrebbe giocare dal 1′! Parma-Inter…”

Sanchez verso la panchina anche in Inter-Sassuolo. Secondo le informazioni raccolte da Andrea Paventi, inviato di Sky Sport, il cileno potrebbe invece giocare dal primo minuto domenica a Parma

VALUTAZIONI – Queste le parole di Andrea Paventi: «Alexis Sanchez? I ricambi servono, sfruttare la rosa anche. Andare a pescare quelli che stanno bene, più freschi di chi ha giocato due partite di fila con queste temperature. Non dovrebbe partire dal primo minuto ma non si può escludere nulla, magari Antonio Conte oggi ha valutato delle cose e lo schiera dall’inizio. Se non troverà spazio dal primo minuto questa sera magari lo troverà domenica (Parma-Inter, ndr)».