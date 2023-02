Paventi: «Sampdoria-Inter, Lukaku scalpita! Punta anche un’altra partita»

Romelu Lukaku scalpita per una maglia da titolare contro la Sampdoria. Ma come sottolineato dall’inviato di Sky Sport, il ballottaggio in attacco è aperto. Il belga vuole farsi trovare pronto per la sfida con il Porto in Champions League.

IN ATTACCO – Andrea Paventi da Appiano Gentile fa il punto della situazione riguardo le possibili scelte in attacco in Sampdoria-Inter: «Lukaku scalpita, contro la Sampdoria la sensazione è che ci sarà lui in attacco. Ha voglia di arrivare alla condizione migliore possibile per la sfida con il Porto di Champions League per giocarsi un posto tra le otto squadre che contano a livello Europeo. Ma avrà poche partite prima di questo impegno: Sampdoria e Udinese. Lautaro Martinez ed Edin Dzeko però stanno benissimo, la competizione in attacco è viva considerando anche l’assenza di Joaquin Correa per infortunio. In questo momento la coppia d’attacco lunedì sera sarà formata dal centravanti belga e Lautaro Martinez. In questo momento è difficile tenere fuori l’argentino».