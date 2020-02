Paventi: “Ludogorets-Inter, Eriksen dal 1′. Qualcuno non partirà. Conte…”

Eriksen giovedì nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League tra Ludogorets e Inter giocherà finalmente dal 1′. Paventi durante la diretta di “Sky Sport 24” fa il punto sul danese, svelando che Conte intende fare un po’ di turnover contro i bulgari

TURNOVER – Christian Eriksen ci sarà dal 1′ in Ludogorets-Inter, ma Antonio Conte pensa anche al turnover: «Intanto dopodomani vedremo Eriksen dal 1′ contro il Ludogorets in Europa League. Mancheranno degli elementi che non partiranno perché Conte farà turnover pensando anche alle altre sfide e quindi potrebbe essere una sfida che fa poco testo. Eriksen dovrà inserirsi in questo 3-5-2 con una posizione un po’ intermedia. Non sarà semplice perché non avrà mai le caratteristiche degli altri centrocampisti nerazzurri. Conte, che ha sempre lavorato per migliorare i giocatori, chissà che non faccia fare un ulteriore step al danese. Mi sembra più complicato vedere un 3-4-1-2».