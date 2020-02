Paventi: “Inter verso i 60 mila! Conferme su Eriksen out. Mertens dal 1”

Paventi ha fatto il punto della situazione sul match in Coppa Italia tra Inter e Napoli (vedi le precedenti dichiarazioni). L’inviato, in collegamento negli studi di “Sky Sport 24”, riporta il grande entusiasmo dei tifosi, poi si concentra sulle formazioni. Occhio alle decisioni su Christian Eriksen e Dries Mertens

ULTIME NOVITA’ – Andrea Paventi riporta le ultime novità, in vista della partita di questa sera: «Tanti spettatori stasera per il match contro il Napoli. C’è molto entusiasmo, è stato aperto anche il terzo anello: ci si avvicina ai 60 mila spettatori, c’è stata vendita anche nella giornata. E’ una sfida in semifinale e dopo la vittoria nel derby per l’Inter: i tifosi sperano ci siano tutte le componenti per regalarsi un’altra bella serata. Per quanto riguarda le formazioni, ci sono ancora dei dubbi. In attesa delle ufficiali, ora ci sono le riunioni tecniche: Eriksen dovrebbe restare fuori con Lukaku e Lautaro Martinez in campo dal 1′. Mertens, invece, è in vantaggio su Milik nel Napoli».