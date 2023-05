Paventi: «Inter, Inzaghi fa le prove: con l’Atalanta per fare risultato»

Andrea Paventi, a Sky Sport, ha parlato da casa Inter del big match che la squadra di Simone Inzaghi domani sera giocherà a San Siro contro l’Atalanta (vedi articolo). Nel corso del pomeriggio si svolgerà l’allenamento con cui i nerazzurri di Milano faranno le diverse prove.

PROVE − Andrea Paventi, a “Il Calcio è Servito” su Sky Sport, ha riferito le ultime da casa Inter in vista del big match contro l’Atalanta a San Siro (vedi articolo): «Sicuro la maglia da titolare la avrà Lautaro Martinez in Champions League. Edin Dzeko rimane favorito su Romelu Lukaku ma è presto per dirlo. Per fare prove in vista della finale con il Torino bisogna fare risultato con l’Atalanta. Dall’allenamento di oggi si capirà di più. Simone Inzaghi farà le varie prove, anche perché l’Inter non ha neanche avuto molto tempo per rifiatare».