Paventi: “Inter-Getafe, si attende comunicazione UEFA. Sensi migliora”

Andrea Paventi, in collegamento su “Sky Sport 24” parla a proposito di Inter-Getafe, ottavo di finale di Europa League in programma giovedì alle ore 21:00. Migliorano le condizioni di Stefano Sensi

COMUNICAZIONE – Andrea Paventi fornisce le ultime novità su Inter-Getafe, con le squadre che attendono comunicazioni dall’UEFA, viste le difficoltà di spostamento tra Italia e Spagna (qui i dettagli) «Inter-Getafe, il problema dei voli tra Spagna ed Italia potrebbero essere un problema. Si attendono comunicazioni dall’UEFA. La squadra ha ultimato l’allenamento. Stefano Sensi sta migliorando, ma non credo che sarà della partita giovedì. L’Europa League adesso è in cima ai pensieri. L’Inter ha la qualità e la storia per vincere questa competizione. Proprio per questo non ci si attende turnover per la sfida di giovedì con il Getafe».