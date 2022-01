Paventi: «Inter-Empoli chance per tanti». Sensi titolare e poi Sampdoria?

L’Inter domani sfida in Coppa Italia negli ottavi di finale. La sfida di San Siro è sicuramente una sfida cruciale per la stagione e continuare a inseguire i vari obiettivi. Inzaghi potrebbe adottare un ampio turnover nella formazione. Le ultime da Sky Sport.

TURNOVER – Potrebbe esserci un ampio turnover da Simone Inzaghi. E’ questo ciò che filtra da Appiano Gentile dall’inviato di Sky Sport Andrea Paventi. Per il giornalista la sfida di domani è una chance importante per molti e potrebbe esserci in campo anche Sensi che è in uscita verso la Sampdoria. «E’ chiaro che ci sono tanti giocatori che vorrebbero giocare di più e crearsi delle chance anche a gara in corso. Domani è una grande opportunità, l’allenamento è in corso ed è difficile fare ipotesi sulla formazione. Si pensa anche a tre cambi su tre in difesa. Gagliardini e Vidal ci saranno visto anche la squalifica di Brozovic, ci sarà Correa che era partito a mille ma ora si è un po’ spento. Penso alla possibilità di vedere Perisic che riposa domani. Sampdoria per Sensi? E’ sicuramente una grande chance, sia per giocare sia per la Nazionale. Ha bisogno di spazio e domani potrebbe addirittura giocare».

Fonte: Sky Sport