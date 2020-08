Paventi: “Inter, Conte ha capito il momento. I volti dei giocatori…”

Andrea Paventi, giornalista di “Sky Sport”, ha parlato di come l’Inter di Conte arriva alla sfida di questa sera contro il Bayer Leverkusen valida per i quarti di finale di Europa League

ATTESA – Paventi non ha dubbi: «Conte ha capito il momento. Ieri è diventato uno di loro partecipando al torello in modo da alleggerire la tensione con tranquillità e serenità che possono far bene in vista di questo quarto di finale in gara unica. Ho visto però i giocatori molto attenti e concentrati con volti però sereni. L’Inter arriva nel miglior modo possibile a questa sfida però c’è sempre una partita e degli avversari da affrontare».