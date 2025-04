Paventi: «Inter-Bayern Monaco, qualificazione passa dalla Thu-La»

Andrea Paventi, presente sul prato di San Siro, ha dato le ultime news in casa Inter. Ecco gli aggiornamenti in vista della sfida tra i nerazzurri e il Bayern Monaco nel ritorno dei quarti di Champions League.

SINGOLI – Andrea Paventi, intervenuto in diretta a Sky Sport, ha fornito qualche aggiornamento in casa Inter, a poche ore dal calcio d’inizio del match contro il Bayern Monaco. L’inviato a seguito dei nerazzurri si è concentrato in particolare su due dei titolari scelti da Inzaghi per la gara di stasera, Francesco Acerbi e Federico Dimarco: «Acerbi è in grado di limitare le prestazioni anche dei grandi attaccanti come Harry Kane. C’era riuscito già all’andata, dove c’è stato un palo colpito dall’attaccante inglese ma la prestazione di Acerbi è stata di un livello altissimo. Poi c’è da sottolineare il rientro di Dimarco: un giocatore troppo decisivo per l’Inter. Carlos Augusto ha sempre fatto benissimo ed è pronto ad entrare nel secondo tempo per dare una mano alla squadra, ma la spinta di Dimarco, così come la sua posizione in campo, la sua abilità su cross e palle inattive possono risultare determinanti».

Il passaggio del turno dell’Inter passa da Thuram e Lautaro

IL COMMENTO – Paventi poi si dedica a Lautaro Martinez e Marcus Thuram. La coppia d’attacco titolare dell’Inter, dopo la grande prova della gara di andata, è chiamata a ripetersi anche stasera per trascinare i nerazzurri alla semifinale di Champions League: «Fondamentale è l’apporto della coppia d’attacco, Lautaro e Thuram. Hanno giocato talmente bene all’Allianz Arena che se ripeteranno lo stesso tipo di prestazione anche stasera le possibilità dell’Inter aumentano sensibilmente. Sono entrambi in forma, il resto della squadra è quella annunciata. Dumfries? Non manca tantissimo al rientro».