Paventi: “Handanovic? Difficile parta dal 1′. Ballottaggio Godin-D’Ambrosio”

Andrea Paventi, intervenuto su “Sky Sport 24”, fa il punto sulle condizioni di Samir Handanovic in vista del derby. Novità anche sulla probabile formazione dell’Inter di Antonio Conte, con Godin e D’Ambrosio in ballottaggio.

ATTESA – Andrea Paventi ritiene che il recupero di Samir Handanovic per il derby sia difficile: «Bisognerà aspettare la fine dell’allenamento odierno per capire le condizioni di Samir Handanovic. La sensazione però è che lo sloveno non dovrebbe partire dal primo minuto, con spazio per Padelli dall’inizio. A quel punto lo sloveno potrebbe saltare anche la partita di Coppa Italia contro il Napoli e provare il recupero per la partita contro la Lazio. In difesa ballottaggio tra D’Ambrosio e Godin con l’italiano favorito. A centrocampo Conte potrebbe cambiare il sistema di gioco, con Eriksen alle spalle di Lukaku. Sugli esterni favoriti Candreva e Young».