Paventi: “Handanovic da valutare. Sensi? Leggeri progressi. Sanchez…”

Andrea Paventi, intervenuto su “Sky Sport 24” fa il punto su gli infortunati in casa Inter con Handanovic, Sensi e Gagliardini al lavoro per recuperare in vista del Derby in programma domenica alle 20:45. Una battuta anche su Alexis Sanchez, decisivo ad Udine.

RECUPERI – Andrea Paventi fa il punto degli infortunati in casa Inter, con Handanovic che spera nel recupero in vista del derby in programma domenica sera. Un aggiornamento anche sulle condizioni di Sensi e Gagliardini: «L’Inter aspetta il ritorno di Handanovic, verrà valutato il mignolo in questi giorni. C’è fiducia. Sanchez? Dobbiamo considerarlo un recupero. È quell’attaccante che ha qualcosa di diverso rispetto a quelli in rosa a disposizione di Conte. Il suo ingresso ad Udine ha inciso in positivo per la squadra. Ripartendo da quel secondo tempo io credo che sarà titolare domenica, vista la squalifica di Lautaro Martinez. Sensi? Prima valutazione, leggeri progressi ma non ci si può ancora sbilanciare. Ha questo fastidio al polpaccio, e si sa quanto sia difficile per un calciatore. Se sarà recuperato andrà in ballottaggio con Eriksen per una maglia da titolare. Gagliardini, invece, non recupera».