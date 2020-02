Paventi: “Eriksen partirÃ  dalla panchina. Torna Bastoni. In attacco…”

Paventi: “Eriksen partirà dalla panchina. Torna Bastoni. In attacco…”

Andrea Paventi, in collegamento su “Sky Sport 24” fa il punto su Inter-Napoli, semifinale di andata di Coppa Italia in programma stasera alle ore 20:45. Christian Eriksen dovrebbe partire dalla panchina. In difesa torna Bastoni. Attacco affidato a Lukaku e Lautaro Martinez.

COSI’ IN CAMPO – In collegamento su “Sky Sport 24” Andrea Paventi fornisce le ultime novità sulla formazione dell’Inter, impegnata questa sera nella semifinale di andata di Coppa Italia contro il Napoli: «Eriksen non dovrebbe partire dal primo minuto. Conte vuole inserirlo gradualmente e dargli minutaggio. Poi potrebbe partire titolare nella sfida di domenica contro la Lazio. Discorso analogo per Stefano Sensi, bisognerà valutarne la tenuta e le condizioni, cercando di gestire i due uomini in queste due sfide. Vedremo l’Inter titolare questa sera, con il rientro di Bastoni in difesa. A centrocampo Moses al posto di Candreva e Young a completare la batteria di esterni. In attacco torna la coppia titolare formata da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku».