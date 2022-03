Paventi: «de Vrij-Brozovic, ecco chi ci sarà! Coppia d’attacco confermata»

L’Inter lavora ad Appiano Gentile in vista della sfida contro la Juventus. Inzaghi attende il rientro pieno dei nazionali che avverrà con probabilità venerdì. Intanto Andrea Paventi a Sky Sport fa il punto sulla situazione in casa Inter con Brozovic e de Vrij che tengono banco.

NOVITA’ – L’Inter attende la sfida di domenica contro la Juventus con un po’ di incognite, due su tutte: Brozovic e de Vrij. Inzaghi attende il rientro di tutti i nazionali e poi capirà quale sarà l’Inter che scenderà in campo contro la Juventus. Ecco le ultime da AnBdrea Paventi a Sky Sport. «Inter, già prima della sosta qualche giocatore non stava benissimo e che vorrebbe esserci contro la Juventus. I due problemi al polpaccio sono diversi: de Vrij è quello messo peggio con Brozovic più ottimista. Più probabilmente domani si riuniranno al gruppo viste le condizioni meteo e anche il fatto che il gruppo da domani sarà un po’ più folto. Dzeko sta bene, ha segnato con la Bosnia e ha segnato 3 gol alla Juventus in carriera di cui uno all’andata e ci sarà dal primo minuto al fianco di Lautaro Martinez. Sul resto della formazione c’è da capire le condizioni dei due infortunati e sbilanciandomi un po’ direi Brozovic titolare, de Vrij no».