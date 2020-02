Paventi: “Con la Lazio vedremo altra Inter. Lukaku pericolo. Handanovic…”

Andrea Paventi, giornalista di “Sky Sport”, ha fatto il punto della situazione in casa nerazzurra a pochi giorni da Lazio-Inter. Antonio Conte ha concesso un giorno di riposo ai suoi, ma intende tirarli a lucido per la sfida scudetto. Focus su Eriksen, Lukaku e Handanovic in particolare

RICARICARE LE BATTERIE – I nerazzurri di Antonio Conte sono chiamati a smaltire rapidamente la sconfitta contro il Napoli. Andrea Paventi ha analizzato così il day after di Coppa Italia, a pochi giorni da Lazio-Inter: «L’Inter adesso deve rialzare la testa, perché ieri le fatiche del derby si sono sentite. Conte ha scelto di concedere questo giorno di riposo, perché i nerazzurri hanno bisogno di ricaricare le pile in vista del prossimo tour de force. Ci saranno tante partite in pochissimo tempo. Ecco perché domani Antonio Conte tornerà a lavorare in vista di una sfida contro la Lazio che si preannuncia ricca di emozioni. Romelu Lukaku? Ieri trotterellava, probabilmente era affaticato e si vedeva. Ma è il pericolo numero uno anche perché si gioca in trasferta, dove ha segnato 12 gol. Nelle ultime due trasferte su tre ha messo a segno un paio di triplette. Credo che domenica sera lo vedremo nella sua miglior versione, ma molti degli elementi sottotono ieri sera torneranno con un altro smalto. Christian Eriksen dall’inizio? Non credo, soprattutto perché il danese in fase di non possesso non è ancora perfettamente disciplinato. Samir Handanovic? Sta migliorando, però improbabile vederlo in campo domenica. Qualche speranza in più per la sfida interna con la Sampdoria“.