Pavard torna, Inzaghi costretto subito a schierarlo? Le ultime su Venezia-Inter – CdS

L’Inter di Simone Inzaghi si presenta alla sfida contro il Venezia con una difesa rimaneggiata. Le assenze di Francesco Acerbi e Yann Bisseck costringeranno il tecnico nerazzurro a riorganizzare il reparto arretrato. La buona notizia, così come sottolineata questa mattina anche dal Corriere dello Sport, riguarda il ritorno di Benjamin Pavard tra i convocabili.

SCELTE IN DIFESA – Con Francesco Acerbi fuori dai giochi e Benjamin Pavard non ancora pronto per una maglia da titolare dopo l’infortunio subito a novembre in Champions League, Simone Inzaghi punterà sull’esperienza di Matteo Darmian e Stefan de Vrij. Darmian è ormai un jolly difensivo per il tecnico nerazzurro, anche se nell’ultimo periodo ha diminuito il suo raggio d’azione. Anche oggi, in occasione di Venezia-Inter, sarà pronto ricoprire ruoli diversi con grande professionalità. Sarà schierato come braccetto destro della difesa a tre, garantendo solidità e capacità di impostazione. Al centro della retroguardia ci sarà Stefan de Vrij, chiamato a guidare il reparto con la sua esperienza e intelligenza tattica. Anche se non è al meglio, l’olandese sarà una pedina fondamentale per mantenere l’equilibrio difensivo. Sulla sinistra, Alessandro Bastoni, sempre presente in questa stagione, dovrà stringere i denti e offrire una prestazione di alto livello.

Pavard ritorna in Venezia-Inter: come sarà gestito

GRANDE NOTIZIA – La buona notizia per l’Inter è il ritorno di Benjamin Pavard, che partirà dalla panchina. Il difensore francese, fermo dallo scorso novembre, potrebbe fare il suo ingresso a gara in corso per riprendere gradualmente il ritmo partita. La sua versatilità e qualità saranno fondamentali per il prosieguo della stagione, e il suo rientro rappresenta una risorsa importante per Inzaghi.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia