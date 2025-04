Pavard, speranza per il ritorno: Bisseck dal 1′. Scelto anche il Primavera

La sfortuna non abbandona l’Inter. Mentre Simone Inzaghi ritrova Marcus Thuram proprio in vista della semifinale di andata di Champions League contro il Barcellona, è costretto a rinunciare a Benjamin Pavard.

TEMPI DI RECUPERO – Gli esami clinici effettuati ieri hanno confermato la distorsione alla caviglia sinistra rimediata dal difensore francese nei primi minuti del match perso contro la Roma. Un infortunio che lo terrà ai box almeno fino alla prossima settimana: Benjamin Pavard non sarà sul volo per Barcellona e verrà rivalutato nei prossimi giorni, con l’obiettivo di provare un recupero in extremis per il ritorno in programma lunedì 6 maggio al Meazza.

CHI LO SOSTITUISCE – L’assenza dell’ex Bayern Monaco costringe Inzaghi a rivedere l’assetto della retroguardia per l’andata in terra catalana. A completare il terzetto davanti a Sommer ci saranno Acerbi, Bastoni e Yann Bisseck. Per il difensore tedesco sarà la sesta presenza da titolare in questa edizione della Champions League: l’ultima risale al ritorno degli ottavi di finale contro il Feyenoord, lo scorso 11 marzo. Un compito delicato, il suo, in una sfida che promette intensità e qualità, soprattutto considerando la forza offensiva dei blaugrana e l’estro dei giovani talenti come Yamal e Raphinha.

Barcellona-Inter, scelto il Primavera presente in panchina

SPAZIO AI GIOVANI – Nel frattempo, a completare la lista dei convocati ci sarà anche il giovane Re Cecconi, centrocampista della Primavera, che Inzaghi ha deciso di aggregare al gruppo per la trasferta europea. Ieri il classe 2005 è rimasto in campo per 60 minuti nel match pareggiato 1-1 contro la Juventus Primavera, dimostrando buona condizione fisica. L’Inter ripartirà dunque da un mix di esperienza e gioventù per provare a uscire indenne da Montjuïc e giocarsi poi tutto al ritorno davanti al proprio pubblico.