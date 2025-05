Pavard si allena a parte, ma non è l’unico! Altro problema? – Sky

Benjamin Pavard si è allenato a parte oggi ad Appiano Gentile e non sembra sicuro perciò il suo rientro per il Como. Il difensore non è l’unico, gli aggiornamenti da Sky Sport.

PARTITA – L’Inter si è allenata nella seconda mattinata e ha finito la sua sessione ad Appiano Gentile. La delusione data dal pareggio con la Lazio resta, ma il lavoro anche continua e c’è ancora una partita di campionato da giocare. Venerdì c’è la trasferta di Como: la squadra di Fabregas nelle ultime otto gare ha vinto sei volte e pareggiato due. Non sa più perdere perciò la squadra decima in classifica e rivelazione di questo campionato.

ALLENAMENTO – Simone Inzaghi riceve risposte parziali dall’allenamento. Benjamin Pavard non ha ancora recuperato al 100% dal suo infortunio e si allena ancora da solo, senza aggiungersi al gruppo. Oggi lo ha seguito Piotr Zielinski, che ha subito un leggero affaticamento. Le notizie positive arrivano invece da altri due che erano già in dubbio per il Como: secondo quanto riporta Andrea Paventi sia Lautaro Martinez che Davide Frattesi si sono allenati parzialmente con i compagni. Entrambi puntano la trasferta di venerdì e vogliono esserci per aiutare la squadra a vincere l’ultima partita di campionato.