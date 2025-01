Pavard rientra prima di Venezia Inter: si accende una luce in difesa!

Il rientro a disposizione di Benjamin Pavard per Venezia-Inter diventa lo spiraglio di luce di Simone Inzaghi nell’oscuro vortice degli infortuni difensivi nerazzurri.

SPIRAGLIO – Momento non idilliaco in casa nerazzurra. Ai possibili strascichi di una sconfitta dolorosa come quella trovata in finale di Supercoppa Italiana, si aggiungono anche gli infortuni e i mancati recuperi. Nel buio semi pesto dei giorni che succedono alla caduta di RIyadh – conditi anche da voci di mercato non piacevolissime – c’è qualcosa che riesce a riportare il sereno ad Appiano Gentile. La squadra di Simone Inzaghi, tornata a lavoro per preparare Venezia-Inter di domenica pomeriggio, ha ritrovato una certezza importante come Benjamin Pavard.

Pavard, il rientro a disposizione salva Inzaghi dai problemi in difesa

VALORE IMPORTANTE – Il francese, fuori per un infortunio al bicipite femorale per tutto il mese di dicembre, quest’oggi è tornato finalmente a lavorare in gruppo. Insieme a lui si è allenato col resto della squadra anche Marcus Thuram, anche lui reduce da qualche problemino fisico. Due buone notizie per mister Inzaghi a pochi giorni da Venezia-Inter, sfida che dovrà necessariamente mostrare una risposta da parte dei nerazzurri. Rispetto a quello dell’attaccante francese, il rientro di Pavard assume un valore ancor più importante di fronte agli acciacchi riscontrati nella difesa nerazzurra nelle ultime settimane. Francesco Acerbi, infatti, è ancora fermo ai box e Stefan De Vrij è reduce da crampi dalla finale di Supercoppa Italiana (tuttavia, l’olandese appare pienamente recuperato). Ma, soprattutto, è l’allarme lanciato quest’oggi su Aurel Bisseck che preoccupa e che fa diventare preziosissimo il recupero di Pavard.