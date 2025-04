Pavard out, c’è Bisseck: a Barcellona se la vedrà con una freccia – TS

Pavard salta Barcellona-Inter e al suo posto giocherà Yann Aurel Bisseck. Al Montjuic si troverà di fronte un avversario non banale.

IL SOSTITUTO – Senza Benjamin Pavard, ai box per una distorsione alla caviglia rimediata contro la Roma, l’Inter si affiderà a Yann Aurel Bisseck. Il tedesco del 2000 non sta vivendo un periodo di forma smagliante. Tutt’altro. Negli ultimi tempi, ha sbagliato fin troppo: Parma, Udinese, Bologna. Partite in cui ha giocato ed è entrato male, condannando l’Inter (soprattutto contro il Bologna) a risultati decisamente negativi. Ma a Barcellona dovrà per forza di cose cambiare registro. Uno perché si tratta di una semifinale di Champions League (andata) e due perché si troverà di fronte uno dei giocatori più in forma e veloci al mondo: Raphinha.

Bisseck in Barcellona-Inter se la vedrà con Raphinha, che ha numeri clamorosi

NUMERI MONSTRE – Come sottolinea Tuttosport, la missione per Bisseck è alquanto delicata. Lo evidenzia un dato su tutti: Raphinha – che in Europa ha toccato una punta di 34,72 km/h – in Champions sfreccia a una media di 32,97 km/h. Più della velocità massima raggiunta nella competizione da Bisseck con 32,56 km/h. Insomma, il brasiliano, che in questa stagione ha già messo a referto 30 gol e 23 assist in 50 partite stagionali, è un avversario temibilissimo. Al pari della stellina Lamine Yamal sul lato opposto.

Fonte: Tuttosport -Ivan Cardia