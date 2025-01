Pavard OK, ma imprevisto Bisseck: la difesa dell’Inter a Venezia – CdS

La difesa dell’Inter non trova pace. Proprio nel giorno in cui si è rivisto ad Appiano Gentile, regolarmente in gruppo Benjamin Pavard, ecco che si è manifestato un imprevisto fisico per Yann Aurel Bisseck. Per Venezia, difesa da valutare.

RIPRESA – Buone notizie ma anche qualche nota stonata dal primo allenamento dell’Inter ad Appiano Gentile, dopo la batosta in finale di Supercoppa italiana. Pavard, dopo quasi due mesi, è ritornato a lavorare per intero con il gruppo e contro il Venezia, scrive anche il Corriere dello Sport, sarà da considerarsi a disposizione. Lo stesso si può dire per Stefan de Vrij. L’olandese, uscito “ammaccato” contro il Milan, sarà regolarmente al centro della difesa domenica pomeriggio al Penzo. Occhio, però, alle condizioni di Bisseck. Ieri, il tedesco ha lavorato a parte ad Appiano Gentile.

Senza Bisseck ecco come potrebbe scendere in campo la difesa dell’Inter a Venezia

DIFESA – Bisseck si è infatti sentito un po’ appesantito, dal punto di vista muscolare, ecco perché ieri non ha lavorato con la squadra. Il tedesco oggi sarà valutato e se necessario sarà sottoposto a degli esami strumentali per scongiurare problemi più gravi. Dunque contro il Venezia è in dubbio. Se non dovesse farcela pronto Matteo Darmian, che agirà da braccetto di destra, con de Vrij in mezzo e Alessandro Bastoni a sinistra. Pavard dovrebbe mettere qualche minuto sulle gambe per riassaporare il campo.

