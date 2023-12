Pavard, rientro in Inter-Bologna? Ecco perché sarebbe una buona idea

Dopo il ritorno in panchina in occasione della trasferta contro la Lazio, per Benjamin Pavard potrebbero arrivare minuti in campo durante Inter-Bologna di Coppa Italia, gara in programma domani sera a San Siro. Ed ecco perché sarebbe auspicabile.

POSSIBILITÀ – Era il 4 novembre, quando il ginocchio di Benjamin Pavard costringe Simone Inzaghi a cambiare il difensore francese. Durante Atalanta-Inter, ultima apparizione in campo per l’ex Bayern Monaco, proprio a causa dell’infortunio sopra citato. Un mese e mezzo dopo, Pavard è di nuovo a disposizione del tecnico, tanto da essere stato già in panchina nell’ultima gara di campionato, la trasferta vinta 0-2 contro la Lazio. Il prossimo impegno è Inter-Bologna, ottavi di finale di Coppa Italia in programma domani a San Siro. Nonostante la necessità di rotazioni, sarebbe decisamente una buona idea regalare minuti a Pavard. E senza rischiare. Ricordiamo che il suo è stato un infortunio traumatico e non muscolare, pertanto meno a rischio di possibili ricadute. E quale occasione migliore se non una gara di Coppa Italia per permettergli di mettere minuti nelle gambe, utili al recupero del ritmo partita? Specialmente in vista dei prossimi ravvicinati impegni, tra cui l’importante gara di campionato a San Siro contro il Lecce.