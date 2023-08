Pavard già in Cagliari-Inter? Inzaghi spera, ma possibile solo in un caso – TS

Pavard nei prossimi giorni sarà ufficialmente un giocatore nerazzurro, ma ogni ora sarà decisiva per capire da quando potrà essere a disposizione di mister Simone Inzaghi che spera di averlo subito a disposizione per Cagliari-Inter. Questo, secondo Tuttosport, potrà accadere solo in un caso.

SUBITO A DISPOSIZIONE – Benjamin Pavard disponibile già in occasione di Cagliari-Inter è difficile, ma non impossibile. La situazione in difesa tiene in apprensione Simone Inzaghi, che spera di avere una risposta sul difensore francese al più presto possibile. Parte il conto alla rovescia per Pavard, che attende l’OK definitivo da parte del Bayern Monaco per effettuare le visite mediche con l’Inter. Per averlo a disposizione già lunedì contro il Cagliari, però, sarebbe necessario che il calciatore atterrasse a Milano tra oggi e domani, così da poter effettuare, appunto, le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto. Insomma, tutto l’iter burocratico che gli permetta di volare con la squadra in Sardegna.

Fonte: Tuttosport