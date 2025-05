Pavard, fiducia lato Inter: il francese vuole esserci contro il Barcellona – CdS

In casa Inter c’è cauto ottimismo anche per le condizioni di Benjamin Pavard, uscito malconcio dalla sfida di campionato contro la Roma a causa di una distorsione alla caviglia sinistra. Secondo il Corriere dello Sport questa mattina in edicola, ci sono buone possibilità di riavere a disposizione il difensore francese.

OTTIMISMO – Le ultime notizie che filtrano da Appiano Gentile lasciano aperta la porta a un possibile recupero di Benjamin Pavard. Il difensore francese ha già comunicato allo staff medico e a Simone Inzaghi la sua piena disponibilità a stringere i denti per esserci nella serata di martedì a San Siro. Pavard vuole esserci, e la sua presenza sarebbe fondamentale per l’equilibrio della difesa a tre nerazzurra, specie in una gara dal peso specifico così elevato. Per il momento si procede con prudenza, ma l’evoluzione clinica nelle ultime ore è stata incoraggiante. Il gonfiore si è ridotto e la caviglia sta rispondendo bene alle terapie. Già nella giornata di oggi potrebbero emergere indicazioni più concrete sulla sua possibile convocazione.

Pavard vicino al recupero, ma Inzaghi ha già il sostituto

SPERANZA – Inzaghi, che ha grande fiducia in Pavard e nel suo spirito battagliero, spera di averlo quantomeno in panchina. Il francese potrebbe rappresentare un’arma da usare in corso d’opera, grazie alla sua versatilità e alla sua esperienza internazionale. Il recupero del campione del mondo 2018 sarebbe una notizia preziosa per l’Inter, impegnata a San Siro contro il Barcellona, dopo il 3-3 dell’andata. Ad oggi, così come per la partita di andata, il favorito resta Yann Bisseck in difesa.

