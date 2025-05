Pavard, la fiducia non manca per Inter-Barcellona: una condizione – CdS

L’altro giocatore dell’Inter in bilico, oltre Lautaro Martinez, è Benji Pavard. Il francese, come il suo capitano, vuole esserci per Inter-Barcellona. Le ultime.

LA SITUAZIONE – Non solo Lautaro Martinez, ma l’Inter spera anche nel recupero di Benjamin Pavard. Il difensore francese, ex Bayern Monaco, si è fatto male domenica scorsa, nella sconfitta dell’Inter contro la Roma a San Siro. Per lui distorsione alla caviglia, che gli ha fatto saltare sia il match di andata contro il Barcellona in Champions League che la partita di campionato contro l’Hellas Verona, vinta 1-0 grazie alla rete di Kristjan Asllani. Ieri, però, Pavard si è allenato parzialmente in gruppo. E se oggi dovesse dare altri segnali positivi domani verrà convocato per Inter-Barcellona. Ma ad una condizione: se sentirà o meno ancora dolore. Ma rispetto al capitano, qui la fiducia è in aumento.

Pavard, fiducia in aumento per Inter-Barcellona: da quel lato c’è Raphinha

NON BANALE – La fiducia non manca nei confronti del recupero di Pavard, ma anche qui bisogna andarci con cautela. Anche perché il francese si troverebbe di fronte un signor giocatore come il brasiliano Raphinha. Dovendo quindi occuparsi di un giocatore dal costante uno contro uno, sottolinea il Corriere dello Sport, è bene sì che la caviglia sia perfettamente a posto, in quanto gli appoggi faranno la differenza per cercare di arginare i continui cambi passo dell’esterno azulgrana. Nel caso in cui non dovesse farcela (dall’inizio) c’è sempre Yann Aurel Bisseck.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno