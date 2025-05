Pavard in dubbio contro il Torino, Inzaghi valuta: le sue condizioni oggi

Dopo le emozioni fortissime della semifinale di Champions League vinta contro il Barcellona, l’Inter torna a concentrarsi sul campionato. A meno di 72 ore dalla trasferta di domenica 11 maggio contro il Torino, la squadra si è ritrovata ad Appiano Gentile per una nuova seduta di allenamento. Da valutare le condizioni di Benjamin Pavard.

A DUE GIORNI DALLA SFIDA – Per Simone Inzaghi è il primo vero giorno di valutazioni tecniche e fisiche in vista del match dell’Olimpico Grande Torino, che si preannuncia decisivo per restare agganciati al Napoli nella volata scudetto. Come prevedibile, sarà turnover. La fatica accumulata nei 124 minuti ad altissima intensità contro i blaugrana impone una gestione attenta delle risorse. L’allenatore nerazzurro comincerà oggi a disegnare la probabile formazione, cercando il giusto equilibrio tra la necessità di far riposare alcuni titolarissimi e la voglia di restare competitivi in campionato. Tra i nerazzurri indisponibili, c’è ancora Benjamin Pavard.

Le condizioni di Pavard a due giorni dalla sfida

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Il difensore francese, fermo per una distorsione alla caviglia rimediata nella gara di campionato contro la Roma, non ha ancora ripreso ad allenarsi con il gruppo. Ha già saltato entrambe le sfide di semifinale contro il Barcellona, e anche la sua convocazione per Torino resta in forte dubbio. Le condizioni di Pavard verranno monitorate giorno per giorno, ma lo staff medico interista non vuole correre rischi in vista della finale di Champions del 31 maggio.