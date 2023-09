Pavard, dall’Europa solo conferme: punto fisso di Empoli-Inter – CdS

La partita di Champions League contro la Real Sociedad è stata la prima per Benjamin Pavard in nerazzurro. Una gara che ha confermato il suo livello, tanto che, come ribadisce il Corriere dello Sport, sarà in campo da titolare per Empoli-Inter.

CONFERMATO – Tra i migliori nella difficile notte di San Sebastián, Benjamin Pavard ha confermato il suo livello e il suo spessore internazionale. Il difensore francese si prepara a scendere in campo nuovamente da titolare, per la prima volta peraltro in Serie A. In Empoli-Inter sarà lui infatti a prendere nuovamente il posto come braccetto di destra, con l’obiettivo di tornare a mantenere la porta inviolata come nelle prime tre partite di questa stagione.

Fonte: Corriere dello Sport, Giorgio Coluccia