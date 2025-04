Pavard, confermata la distorsione e niente Barcellona: speranza per il ritorno

Non arrivano buone notizie per l’Inter dall’infermeria. Dopo l’infortunio accusato ieri durante la sfida persa contro la Roma, Benjamin Pavard non ha preso parte all’allenamento odierno ad Appiano Gentile. Gli esami clinici hanno confermato la diagnosi iniziale: distorsione alla caviglia sinistra. Un problema che complica ulteriormente i piani di Simone Inzaghi.

SALTA LA TRASFERTA – Benjamin Pavard si era fatto male dopo appena quindici minuti di gioco all’Olimpico, ed è stato immediatamente sostituito da Yann Bisseck. Oggi Pavard ha svolto soltanto terapie e riposo: nessuna corsa, nessun lavoro sul campo. L’Inter e lo staff medico nerazzurro hanno impostato un piano di recupero prudente ma mirato: l’obiettivo dichiarato è riuscire a rimetterlo in piedi per la semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona, in programma il 6 maggio a San Siro. Pavard sarà sicuramente assente nella sfida di andata a Montjuïc di mercoledì 30 aprile. Inzaghi dovrà affidarsi ancora una volta a Bisseck o valutare soluzioni alternative per completare la linea difensiva. La presenza di Pavard nella partita di ritorno sarà invece determinante per contenere l’attacco dei blaugrana e tentare l’impresa europea. Nel frattempo, la situazione verrà monitorata giorno per giorno. Il francese, fondamentale per equilibrio e qualità nella costruzione dal basso, seguirà un programma di fisioterapia intensiva.