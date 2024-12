Pavard e Acerbi saltano la Supercoppa Italiana! Novità per Darmian – Sky

L’Inter conclude il 2024 con una vittoria convincente contro il Cagliari, imponendosi con un netto 0-3 in trasferta. Ora però l’attenzione si sposta rapidamente al 2025, che per l’Inter inizierà con un appuntamento cruciale: la Supercoppa Italiana. Acerbi e Pavard non ci saranno, così come annunciato da Sky Sport.

NUOVO IMPEGNO – La competizione si disputerà a Riyadh, in Arabia Saudita, e vedrà quattro squadre in lizza per il titolo. I nerazzurri esordiranno martedì 2 gennaio nella prima delle due semifinali, affrontando l’Atalanta. Tuttavia, l’Inter dovrà fare a meno di Benjamin Pavard e Francesco Acerbi per questa importante trasferta. Come riportato da Sky Sport, entrambi i difensori non partiranno per Riyadh, ma resteranno ad Appiano Gentile per continuare il loro percorso di recupero. L’obiettivo dello staff medico è avere i due giocatori pronti per la ripresa del campionato, quando i nerazzurri sfideranno il Venezia.

Inter in Supercoppa Italiana, novità per Darmian

RECUPERATO – In compenso, c’è una buona notizia per l’Inter: Matteo Darmian ha completamente recuperato dai problemi fisici che lo avevano limitato nelle scorse settimane. Il jolly nerazzurro sarà dunque abile e arruolato per la Final Four di Supercoppa, un’arma preziosa per Simone Inzaghi, che potrà contare su un’opzione in più per la difesa e il centrocampo. La Supercoppa Italiana rappresenta il primo obiettivo del nuovo anno per l’Inter, che punta a iniziare il 2025 con un trofeo per dare continuità alle ottime prestazioni del 2024.