Pavard dal 1′ in Empoli-Inter: scelti anche i compagni di reparto − TS

Pavard partirà, salvo sorprese dell’ultimo minuto, titolare in Empoli-Inter: Inzaghi ha deciso anche chi saranno i suoi compagni di reparto.

COMPAGNI − Benjamin Pavard, dopo l’esordio con l’Inter in Champions League, giocherà dal 1′ anche in Serie A contro l’Empoli. Simone Inzaghi, come riferito da Tuttosport, si affiderà alle qualità del francese e ne approfitterà per spostare Matteo Darmian più avanti, sulla fascia, in modo da far rifiatare anche Denzel Dumfries. Con lui ci saranno, molto probabilmente, Francesco Acerbi al centro del reparto difensivo e Alessandro Bastoni come braccetto opposto.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino