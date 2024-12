Paura per Bove in Fiorentina-Inter! Segnali positivi: «Ha parlato con i familiari»

Il dramma vissuto al Franchi durante Fiorentina-Inter sembra lasciare spazio a un cauto ottimismo. Leonardo Bove, centrocampista della Fiorentina, colpito da un malore improvviso durante il match, è stato prontamente soccorso intanto dai giocatori in campo. Ora si trova in ospedale e le notizie che arrivano, secondo Rai Radio 1, sono confortanti.

NOTIZIE CONFORTANTI – Hakan Calhanoglu è stato uno dei primi a intervenire in soccorso di Edoardo Bove, essendo a pochi passi da lui. Come lui anche Denzel Dumfries, che ha immediatamente richiamato l’attenzione degli staff medici presenti in campo. Il calciatore turco dell’Inter è stato il primo a intervenire, segnalando la necessità di soccorso immediato e avviando le manovre di massaggio cardiaco. Non è stato necessario l’uso del defibrillatore, ma l’azione rapida è risultata fondamentale. Trasportato d’urgenza in ospedale, Bove è stato raggiunto dal team manager della Fiorentina, Raffaele Palladino, dai familiari e dalla fidanzata. Secondo quanto riferito da Radio Rai, il calciatore avrebbe già parlato con i suoi parenti, un segnale confortante che lascia sperare in un miglioramento delle sue condizioni.

TUTTO IL MONDO DELLO SPORT – L’episodio ha toccato profondamente tifosi e colleghi. La curva della Fiorentina sta preparando uno striscione con la scritta “Forza Edoardo” da esporre all’esterno dello stadio, un gesto di affetto per il giovane giocatore. La decisione della Lega Serie A di sospendere e rinviare la partita a data da destinarsi è stata accolta con rispetto e comprensione da tutti i presenti, consapevoli della gravità della situazione.