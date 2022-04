Pasqua a lavoro per l’Inter di Inzaghi: questa mattina ad Appiano Gentile – CdS

Procede la preparazione dell’Inter di Simone Inzaghi in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan. Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, la squadra anche questa mattina di Pasqua si riunirà ad Appiano Gentile.

A LAVORO – Pasqua a lavoro per Simone Inzaghi e i suoi ragazzi, concentrati più che mai in questo finale di stagione e soprattutto al derby con il Milan, valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. La squadra anche questa mattina scenderà in campo ad Appiano Gentile per preparare la sfida in programma martedì 19 aprile. Li aspetta un San Siro con una cornice di pubblico di 75mila persone per spingere l’Inter verso un traguardo che manca da undici anni. Il pienone è previsto anche sabato prossimo, quando la Roma farà visita a Inzaghi.

Fonte: Corriere dello Sport