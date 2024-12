Il Parma vince in extremis: Monza subisce la controrimonta in 10 uomini

Il Parma supera il Monza con il punteggio di 2-1: a segno Hernani, su calcio di rigore, Pedro Pereira e Lautaro Valenti. Brianzoli in 10 a causa dell’espulsione per somma di ammonizioni diretta nei riguardi di Pablo Marì.

LA VITTORIA – Il Parma ospita il Monza in quella che è la prima gara di Salvatore Bocchetti da allenatore dei brianzoli. Il primo tempo si caratterizza per un ottimo inizio della squadra ospite, cui vengono annullate due reti a causa di un fuorigioco e di un gioco fermo. Il prosieguo del primo tempo vede le due compagini concentrate principalmente a non farsi male, evitando di incidere in maniera effettiva in fase offensiva. Nella seconda frazione succede di tutto, a cominciare dall’espulsione di Pablo Marì per doppio giallo, con conseguente calcio di rigore conquistato da Wojo Coulibaly al 52′. Dal dischetto, trasforma Hernani per l’1-0 dei crociati. Il Parma, nella fase successiva al gol del vantaggio, sembra essere in controllo del match. Tanto da avere la possibilità di trasformare un altro calcio di rigore per fallo di Samuele Birindelli ai danni di Drissa Camara al 76′. Dopo un esame al Var, l’arbitro Federico La Penna decide di cambiare il proprio orientamento, stante una leggerissima trattenuta da parte del difensore italiano. Da un potenziale 2-0 per gli emiliani si passa all’1-1, inaspettato in quel momento, firmato Pedro Pereira all’85’. Il Parma non demorde e trova la rete del definitivo vantaggio grazie a Lautaro Valenti al 98′.

PARMA-MONZA 2-1, IL TABELLINO:

52′ Hernani (P), 85′ Pereira (M), 98′ Valenti (P).