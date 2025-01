Parma e Venezia pareggiano con un rigore per parte: ancora super Stankovic!

Il Parma pareggia contro il Venezia con il punteggio di 1-1. A segno, in entrambi i casi su rigore, Hernani e Joel Pohjanpalo.

PAREGGIO FINALE – Il Parma ospita il Venezia con l’obiettivo di allungare il vantaggio in classifica, al momento di 5 punti, sui lagunari. Il primo tempo è orfano di emozioni, con la squadra ospite che si dimostra però in grado di sfruttare l’unica occasione concreta avuta nel corso della frazione. Ad andare a segno è Joel Pohjanpalo, al 20′, grazie a un calcio di rigore. Nel secondo tempo, la squadra di casa alza il livello e l’intensità, con l’obiettivo di riportare il risultato sul punteggio di parità. Ciò avviene al 56′ a causa di un altro calcio di rigore, concesso questa volta per fallo di Antonio Candela su Drissa Camara. Dal dischetto Hernani non sbaglia, portando il risultato sull’1-1. Il resto della sfida vede un prodigioso Filip Stankovic opporsi ai tentativi crociati di conquistare i tre punti davanti al proprio pubblico. L’intervento più importante viene effettuato dal serbo al 92′ su Camara, il quale non può far altro che prendere consapevolezza dell’eccezionale stato di forma del calciatore di proprietà dell’Inter. La sfida si conclude con il punteggio di 1-1, con il Venezia che resta al penultimo posto in classifica.

PARMA-VENEZIA 1-1, IL TABELLINO:

20′ Pohjanpalo (V), 56′ Hernani (P).