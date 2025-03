Parma, tegola per Chivu: grave infortunio e forfait per l’Inter!

Ancora problemi fisici per un calciatore del Parma: l’infortunio lo costringe a lungo fuori dal campo. Christian Chivu dovrà fare a meno di lui anche contro l’Inter.

TEGOLA – Prima di Parma-Inter, in programma sabato 5 aprile allo Stadio Ennio ‘Tardini’, c’è ancora un altro turno di campionato da affrontare. Ma la recente notizia di un infortunio – anche piuttosto grave – rende chiara un’indisponibilità per Christian Chivu già da adesso. Si tratta di Valentin Mihaila, attaccante rumeno che quest’anno continua ad essere tormentato da problemi fisici. Il calciatore gialloblù, già fermo ai box da sei partite, era pronto a rientrare a disposizione del suo allenatore, ma una ricaduta ha nuovamente bloccato il rientro.

Ricaduta per un calciatore di Chivu: l’infortunio a dieci giorni di distanza dalla sfida con l’Inter

L’ENTITÀ DELL’INFORTUNIO – Questa volta per Mihaila si tratta di una lesione muscolare di alto grado alla coscia destra, che lo terrà sicuramente lontano dal campo per molto tempo. Esclusa, dunque, la sua presenza nella gara della trentunesima giornata di Serie A contro l’Inter. In quell’occasione il nuovo allenatore del Parma sfiderà per la prima volta da ex la squadra nerazzurra. Prima, però, i gialloblù sono attesi dal Verona, mentre la squadra di Inzaghi dovrà vedersela in casa contro l’Udinese.