Il Parma si prepara all’Inter: una scelta di Chivu per l’allenamento della vigilia!

Parma in campo alla vigilia della sfida con l’Inter: Christian Chivu sfrutta un vantaggio per l’ultimo allenamento dei suoi. Novità anche sulla rifinitura dei gialloblù.

VIGILIA – Tra ventiquattr’ore esatte lo Stadio ‘Ennio Tardini’ di Parma aprirà le sue porte per accogliere l’Inter di Simone Inzaghi. Alle ore 18.00 di domani, infatti, è previsto il fischio d’inizio della sfida valida per la trentunesima giornata di Serie A. Giornata di vigilia, dunque, quella odierna, in cui Christian Chivu, seduto al tavolo della conferenza stampa, ha risposto alle domande dei giornalisti. L’allenatore dei crociati, come quello dei nerazzurri, è stato anche impegnato nell’allenamento in vista della gara di domani.

Chivu sfrutta un vantaggio alla vigilia di Parma-Inter: le novità dall’allenamento gialloblù

LA PREPARAZIONE – Il sito ufficiale del Parma informa su quanto fatto dai parmigiani nel corso dell’allenamento della vigilia. La particolarità è che la sessione di lavoro dei gialloblù di questa mattina si è svolta direttamente allo Stadio Tardini. Chivu, dunque, ha preferito far assaggiare il campo ai suoi un giorno prima, ottenendo così una sorta di vantaggio in più rispetto all’Inter che domani sarà impegnata nella prima trasferta di aprile. Nel corso dell’allenamento odierno i crociati hanno svolto attivazione fisica, torelli, esercitazione tattica finalizzata al possesso palla e una partita a campo ridotto. Arrivano aggiornamenti, inoltre, anche sulla rifinitura di domani: la seduta si svolgerà nella mattinata di sabato.