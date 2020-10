Parma-Pescara, Liverani fa turnover in vista dell’Inter: un indisponibile

Fabio Liverani Parma

Parma-Pescara è la sfida valida per il terzo turno di Coppa Italia, in programma oggi alle 18.00 al “Tardini”. I gialloblù di Liverani, che sabato saranno impegnati a San Siro con l’Inter per la sesta giornata di Serie A e che hanno da poco comunicato una positività al Coronavirus (vedi articolo), scendono in campo con un ampio turnover e un indisponibile

TURNOVER – Parma-Pescara, sfida valida per il terzo turno di Coppa Italia, vedrà la squadra di Fabio Liverani, prossima avversaria dell’Inter in campionato, con un ampio turnover. Il tecnico dei gialloblù schiera solo quattro probabili titolari della sfida contro i nerazzurri, vale a dire Iacoponi, Gagliolo, Hernani e Karamoh. Roberto Inglese non è a disposizione. Di seguito la formazione scelta da Liverani:

PARMA: Colombi; Iacoponi, Balogh, Gagliolo, Ricci; Nicolussi Caviglia, Hernani, Sohm; Cyprien; Adorante, Karamoh.