Parma, Pescara KO grazie a due ex Inter: sorriso Liverani in Coppa Italia

Tardini Parma

Vittoria in Coppa Italia per il Parma, prossimo avversario dell’Inter. Sabato alle 18 si giocherà infatti la sfida a San Siro. I crociati invece oggi hanno conquistato l’accesso ai sedicesimi superando il Pescara.

EX INTER – Vittoria senza patemi per il Parma guidato da Fabio Liverani. I gialloblù curiosamente vanno avanti grazie alle reti di due ex Inter. Nel primo tempo doppietta per Yann Karamoh con due reti al 26′ e al 43′. Nella ripresa il gol di Andrea Adorante al 63′. Di Belloni al 94′ il gol della bandiera e del 3 a 1 finale.